Amstel Gold Race Dames : les Néerlandaises revanchardes à domicile (LIVE vidéo à 12h00)

La Néerlandaise doit terminer seule pour avoir une bonne chance de gagner. Van Vleuten n'a pas encore inscrit l'Amstel Gold Race à son palmarès, mais elle est montée trois fois sur le podium.

Faute de Kopecky, SD Worx possède toujours, avec Demi Vollering et Chantal van den Broek-Blaak, victorieuse en 2018, deux solides fers au feu. Il y a aussi le retour de Blanka Vas et on attend beaucoup de la Hongroise. Une fois de plus, l'équipe semble devoir porter le poids de la course, bien que Trek-Segafredo soit également surveillée avec Shirin van Anrooij, Lucinda Brand, Ellen Van Dijk et Elisa Balsamo. L'équipe est privée d'Elisa Longo Borghini.

Les outsiders de la victoire sont Katarzyna Niewiadoma, la toujours joyeuse Cecilie Uttrup Ludwig et Soraya Paladin.