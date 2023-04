Amstel Gold Race Dames : Doublé Vollering – Kopecky et triomphe SD Worx aux Pays-Bas

Le bilan du printemps de Vollering et Kopecky est bluffant. Kopecky a décroché 3 victoires en 7 courses (Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse, Tour des Flandres) et deux deuxièmes places (Strade Bianche et Amstel Gold Race), en plus d’une 7e place sur un Paris-Roubaix malchanceux.

Demi Vollering a quant à elle obtenu 3 victoires en 6 course (Strade Bianche, A Travers la Flandre, Amstel Gold Race) ainsi que deux deuxièmes places (Tour des Flandres, Flèche Brabançonne).