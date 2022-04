Amstel Gold Race – Cosnefroy ne comprend pas "pourquoi on a annoncé aussi vite" qu’il avait gagné

"Vu les moyens qu’il y a sur ce genre de course, quand on m’annonce vainqueur, je me dis qu’ils ont regardé la photo-finish", a poursuivi le Français, surpris par l’erreur des commissaires. "Quand on voit cette photo-finish, il n’y a pas…. photo. Contrairement à l’an passé où c’était hyper serré. Je ne comprends pas pourquoi ils ont dit aussi vite que j’avais gagné alors que sur la photo, ça se voit très bien que je n’ai pas gagné. C’est bizarre avec les moyens actuels que les commissaires se trompent et que ce soit aussi flagrant."

Cosnefroy, 2e de la Flèche Wallonne en 2020, préfère donc se concentrer sur ce qui a bien fonctionné ce dimanche. "J’ai fait quasiment la course parfaite. Je me suis mis en position de gagner. Je me sentais fort dans un final comme celui-ci. Kwiatkowski a mieux joué le coup que moi et l’a emporté. Je n’ai pas fait beaucoup d’erreurs, c’est comme ça, c’est le vélo. Je suis battu par plus fort que moi. Je n’ai rien à dire à part chapeau au vainqueur. Il n’a pas volé sa victoire."