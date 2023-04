Amstel Gold Race : Andrea Bagioli pour mener la sélection de Soudal Quick-Step, toujours privée d’Alaphilippe

La formation belge Soudal-Quick Step a dévoilé jeudi sa sélection pour l’Amstel Gold Race, qui se déroule ce dimanche sur une distance de 253 kilomètres entre Maastricht et Berg en Terblijt. Orphelin de son leader habituel Julian Alaphilippe, "pas complètement rétabli" de sa chute lors du Tour des Flandres, le "Wolfpack" sera mené par Andrea Bagioli.

En difficulté sur les Classiques flandriennes – c’est un euphémisme – la bande à Patrick Lefevere comptera sur l’Italien pour performer sur cette épreuve World Tour qui marque traditionnellement la transition entre les Classiques flandriennes et les Ardennaises. Rémi Cavagna, Dries Devenyns, Mauro Schmid, Jannik Steimle, Martin Svrcek et Stan Van Tricht entoureront Bagioli.

"L’Amstel est une course difficile et très exigeante lors de laquelle il est important de rester attentif tout le temps. Beaucoup de nos gars ici viennent du Pays basque et de la Flèche brabançonne, où ils ont réalisé quelques solides performances. Nous sommes donc confiants quant à nos chances d'obtenir un bon résultat. Andrea et Mauro peuvent réaliser quelque chose sur ce parcours avec le soutien d'une équipe forte et motivée", a déclaré Geert Van Bondt, directeur sportif de Soudal Quick-Step dans un communiqué.