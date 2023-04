Amstel Gold Race : 33 ascensions, un parcours qui donne le tournis avec Pogacar et Kopecky en guest stars

Le tracé de la course féminine est plus "lisible". Pour des raisons pratiques et de sécurité, les dames effectuent la moitié du parcours en ligne avant d’enchaîner avec les circuits locaux.



L’enchaînement Kruisberg-Eyserbosweg-Keutenberg aura sans doute déjà réduit le peloton avant de rejoindre la boucle finale de 18 kilomètres. Ce circuit, à couvrir à quatre reprises, est rythmé par les ascensions du Geulhemmerberg, du Bemelerberg et du Cauberg.



Après 155 kilomètres – la plus longue édition de l’histoire – et 21 ascensions, le nom de la coureuse qui succédera à Marta Cavalli sera connue au bout de la longue ligne droite qui mène à Berg en Terbljift.



Demi Vollering, deux fois deuxième, et Annemiek van Vleuten, quatre fois dans le Top 4 en cinq participations, auront à cœur de gagner sur leurs terres. Mais ce ne sont évidemment pas les seules. Lotte Kopecky, qui découvrira la course, espère avoir les mêmes jambes que ces dernières semaines. Si c’est le cas, la gagnante du Nieuwsblad et du Ronde sera une rivale dangereuse pour la concurrence. Marianne Vos, gagnante 2021, et Katarzyna Niewiadoma, qui brille toujours à l’Amstel (1 victoire, 3 top 10), figurent sur la liste des favorites. Silvia Persico, qui vient de gagner la Flèche brabançonne, sera aussi à tenir à l’œil. Par contre, Marta Cavalli, la tenante du titre, est plus en difficulté cette année. Le groupe Trek (Longo Borghini, Balsamo, Brand, Spratt, van Anrooij) s'annonce aussi très, très solide.