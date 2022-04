Amstel Gold Race 2022 : focus sur le parcours avec les 33 côtes au programme

Le peloton devra franchir 33 côtes avant de rejoindre l’arrivée de l’Amstel Gold Race 2022. Un parcours bien différent par rapport à celui de l’an dernier où les coureurs avaient tourné en boucle 13 fois sur un circuit de 17 kilomètres, stratagème utilisé par les organisateurs dans le contexte pandémique.

Pour cette 56e édition, on reviendra donc sur un parcours plus habituel pour un total de 254 kilomètres entre Maastricht et Valkenburg. Quelques ajustements ont tout de même été apportés par rapport aux éditions précédentes. On pense notamment à l’ascension du Gulperberg à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée. Celui-ci sera gravi par un autre versant, avec des passages bien plus pentus.

"Les premières centaines de mètres sont très raides, avec des pourcentages à 17 pour-cent. Comme les coureurs seront presque à l’arrêt en raison d’un virage à angle droit et qu’ils entament immédiatement cette partie raide, la montée est difficile et invite à faire quelque chose", précisent les organisateurs.

Franchi à trois reprises (200, 91 et 24 km de l’arrivée), le Cauberg reste l’ascension iconique de l’épreuve mais ne sera pas la dernière difficulté à affronter (comme c’est le cas depuis 2017). Le Geulhemmerberg et le Bemelerberg seront les dernières ascensions du jour et feront donc les dernières différences entre les prétendants à la victoire.