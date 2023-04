Amstel-Flèche-Liège, un triplé en forme de consécration pour Demi Vollering

On ne peut pas parler de transformation mais d’évolution. Désormais coachée par Anna van der Breggen, la coureuse de Pijnacker en Hollande-Méridionale a franchi un cap cet hiver. Sur le plan physique d’abord. Plus forte, elle est aussi plus lucide dans les moments clés. "Avant, j’étais à la limite de mes capacités et je pouvais moins réfléchir. Et tactiquement, je me renforce aussi, avec l’aide de l’équipe", disait-elle après la Flèche à la VRT.



Van der Breggen, le nom est lâché. L’ex-star néerlandaise est un modèle et un exemple à suivre. Le lourd poids d’une succession aussi à assumer. Très vite, il y a eu des comparaisons. SD Worx a recruté Vollering pour prendre la relève de la Reine du Mur (7 victoires consécutives). Elles ont couru une saison ensemble. Suffisant pour "offrir" une Doyenne, pas assez pour tout transmettre. Privée de l’ombre protectrice de sa compatriote, Vollering a dû digérer le statut de N.1. Elle rêvait de prolonger le règne de l’équipe à Huy, tout comme elle caressait l’espoir du triplé "ardennais" que seule VDB avait réalisé. En 2022, elle a dû se contenter des accessits (2e de l’Amstel, 3e à la Flèche et à Liège). Il était peut-être trop tôt. Sa maturation n’était sans doute pas terminée. Douze mois plus tard, il n’y a pas eu la moindre discussion. "Je voulais vraiment gagner et réaliser le triplé. Ce genre d’opportunité ne se présente pas tous les jours", a-t-elle glissé après sa victoire dans la Cité Ardente.



Vollering a terminé en apothéose une campagne des classiques exceptionnelle : 8 jours de course, 5 victoires (Strade, A Travers la Flandre et son récent triplé) et deux deuxième place (Ronde et Flèche brabançonne). Le classement World Tour au sommet duquel, elle trône ne ment pas. La femme du printemps est sans conteste Demi Vollering. Comme SD Worx est l’équipe de ce début d’année. La formation néerlandaise a tout raflé ou presque ces derniers mois avec une Lotte Kopecky impériale sur les pavés, une Lorena Wiebes toujours aussi véloce et une Marlen Reusser équipière de luxe ou capable de conclure.



Le premier chapitre de la saison s’est refermé. Les suivants s’annoncent passionnants. On attend déjà la confrontation en Annemiek van Vleuten et Demi Vollering sur le Tour de France. La championne du monde sera revancharde après un printemps décevant. Sa dauphine de l’an dernier se verrait bien troquer le maillot à pois pour la tunique jaune.