Amputée, Kiara rêve d'une nouvelle prothèse pour nager

A la suite d’un cancer au genou, Kiara est amputée de la jambe droite. Malgré sa prothèse, elle a pu recommencer la course à pied et l’escalade. Elle rêve aujourd'hui de pouvoir nager. Grâce à un spectacle produit et joué par son amie Juliette, elle espère pouvoir récolter assez d’argent pour se payer une prothèse supplémentaire.