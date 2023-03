Ampacet Messancy : une cellule de reconversion va être mise en place

A partir de la mi-avril, 55 personnes vont être licenciées de l’usine Ampacet à Messancy.

Une information de TV Lux qui nous a été confirmée.

En octobre dernier, l’entreprise active dans la transformation de matières plastiques, avait annoncé sa volonté de licencier la moitié de son personnel, soit 60 travailleurs sur les 130 actifs en son sein. En cause, selon la direction européenne, la proximité avec une autre usine du groupe située à quelques kilomètres, à Dudelange et où les coûts sont moins élevés.

Une procédure Renault avait été lancée. Elle vient de se terminer. Place à présent à la mise en place en front commun CSC-FGTB, d’une cellule de reconversion, pour aider les travailleurs à retrouver de l’emploi. Une séance d’information aura lieu à la fin du mois, puis la cellule de conversion sera mise en place au début des licenciements c’est-à-dire après le 17 avril. " La majorité des gens qui vont être licenciés sont des gens qui ont au-delà de 55 ans et donc évidemment il va falloir les accompagner. Certains ont pas mal de compétences mais n’empêche qu’à cet âge-là, ce n’est pas le plus facile pour trouver du travail et donc il faudra absolument les accompagner", explique Jean-Luc Mouthuy, secrétaire régional à la CSC bâtiment industrie et énergie Luxembourg.