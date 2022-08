« Amours solitaires », le compte Instagram qui compile vos plus belles déclarations d’amour 2.0

" Amours solitaires " c’est désormais aussi un livre publié aux Editions Albin Michel. Morgane Ortin a sélectionné 278 messages parmi les 25 000 messages qu’elle a reçus et en a composé une belle histoire d’amour. Le livre est présenté comme un roman épistolaire moderne. La mise en page est semblable à celle des SMS de nos smartphones pour ne pas perdre en authenticité.

Vous allez pouvoir y lire les premières déclarations d’un couple, l’excitation du début de relation, les sextos, les messages de dispute, de rupture, de reconquête et de réconciliation.

Malgré la technologie et l’instantanéité des conversations, on découvre via Amours Solitaires que notre époque n’a pas perdu en romantisme et en poésie et ça, ça nous met du baume au coeur!