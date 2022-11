Amoureux de Bach, Jean-Paul Estiévenart sort son triptyque réunissant jazz et classique

L’album "Triptyque" c’est la rencontre entre Marcel Ponseele (l’un des fondateurs de l’ensemble baroque Il Gardellino) et le trompettiste de jazz Jean-Paul Estiévenart qui a partagé la scène avec de grands noms du jazz et de la pop (Enrico Pieranuzzi, Avishai Cohen, Eric Legnini, Noel Gallagher, the Brussels jazz orchestra, Maria Schneider,…).

“Deux mondes si différents, baroque et jazz, se rencontrent et constatent que la musique ne se limite pas au genre qu’ils jouent. En touchant les cœurs des auditeurs, ils comprennent que la Musique est une Langue Universelle qui peut tout transcender.” Marcel Ponseele

"Triptyque", un mélange unique de la musique de Bach avec des arrangements et des improvisations de Marcel Ponseele au hautbois, Jean-Paul Estiévenart à la trompette, Anthony Romaniuk au piano et orgue. On retrouve également Sam Gerstmans à la double basse et l’Ensemble Il Gardellino.

Coup d’oreille et décryptage de cet album "Triptyque" en compagnie de Laurent Graulus dans sa touche jazz sur Musiq3.