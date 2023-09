Amoura, la pile électrique qui dynamise l’attaque de l’Union Saint-Gilloise

Si je peux marquer 15 buts, je serai content

Une prestation XXL qui a permis à l’Union de renouer avec le succès en Pro League après 6 semaines et qui laisse surtout envisager l’avenir avec plus d’optimiste.

"Je suis très content d’avoir permis à l’équipe de gagner", s’est réjoui le principal intéressé au micro d’Erik Libois après la rencontre.

"J’espère continuer sur cette lancée, je bosse tous les jours pour marquer le plus possible. Si je peux marquer 15 buts cette saison, je serai content. Tout le monde me parle de ma vitesse, mais je suis rapide depuis que je suis tout petit. C’est naturel chez moi. Je vais surtout continuer à travailler pour améliorer ma technique et ma finition pour être plus efficace devant le but", a lâché celui dont le modèle n’est autre que Lionel Messi.