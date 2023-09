Amour & Sagesse, un magazine par les seniors et pour tous les curieux

Plongez dans un univers plein de poésie et d’humour celui d’Amour & Sagesse, " le magazine qui explore les joies et les promesses du grand âge ". Une publication réalisée par des personnes âgées pour leurs pairs et pour tous les curieux, avec le concours de l’association A travers les Arts !

L’objectif, c'est donner une place, une voix et même plusieurs voix aux personnes âgées, en tentant de bousculer les stéréotypes : " être vieux, c’est être punk […] " être punk, c’est crier haut et fort qu’on a le droit d’être vieux […] de refuser de se faire traiter comme un croulant sous prétexte qu’on a un déambulateur […] Être punk, c'est le droit à la dignité, dans la vie comme dans la mort […] C’est dire merde pour faire comprendre que même ménopausé, on a le droit d’aimer et de s’envoyer en l’air. Que même avec une canne, le monde est encore à découvrir. Que même sénile, souffrant d’Alzheimer ou de Parkinson, on a des choses à dire, à transmettre et à apprendre. "

Bref, c’est refuser d’être parqué dans une case. Ces mots sortent de l’édito du dernier numéro. Au programme : un roman-photo, des portraits, un coup de gueule, une balade à bord du tram 55, de la poésie. Vous l’aurez compris, le magazine aborde tous les sujets sans tabou, de la sexualité des seniors aux recettes santé en passant par l’horoscope, dans une mise en page à l’esthétique toujours léchée grâce à l’intervention de divers artistes et au soutien de l'asbl A travers les Arts !

L'association travaille main dans la main avec le service Seniors de la commune de Forest. D'ailleurs, la coordinatrice du service, Jeanne Boute, est aussi rédactrice en chef du magazine, à titre bénévole.