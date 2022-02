Amour & Sagesse, le magazine rock’n’roll de "nos vieux"

Au programme aujourd’hui, entraînement, évidemment, et séance photo pour Amours & Sagesse. L’idée de Jeanne, évoquée la veille en réunion, c’est de pouvoir en faire un poster détachable. Vincen est là. Ce n’est pas son style de photo d’habitude, mais il se prête au jeu. On s’organise. On prend la pause. L’une ou l’autre canne part en l’air. On entonne : “Bruxelles, ma ville, je t’aime, je porte ton emblème, tes couleurs dans mon cœur. Et quand vient le week-end, au parc Duden, je chante pour mon club : allez l’Union, Ohohohohohoooo…” C’est l’hymne de l’Union Saint-Gilloise, dont certain(e) s connaissent surtout le ohohohoh.

Marie Jo est sur le banc. A 81 ans, elle récupère encore du Covid, et elle a une petite hémorragie à l’œil. Elle a déjà fait la couverture du magazine, et posé en maillot s’il vous plaît ! En regardant les autres se passer la balle, elle s’exclame : “On n’a pas l’impression d’avoir 80 ans quand on fait ça !”