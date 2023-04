Amour et paysage aux Musées des Beaux-Arts de Belgique : Johan Mullem "For Love's S[n]ake!"

Tableaux d’un lointain paysage

Autre salle et autre stupéfaction devant les couleurs lumineuses et le mouvement dans les grandes toiles au premier abord abstraites et qui sont autant de paysages ramenés à l’essentiel des formes et du geste. Van Mullem n’utilise pas l’acrylique, mais l’encre épaisse de gravure et d’imprimerie qui donnent cette luminosité. Les couleurs se superposent plus qu’elles ne se mélangent et quand on sait qu’un tableau peut contenir 30 couches partiellement recouvertes, on comprend la profondeur et l’énergie de la gestuelle.