Amour et drame en migratoire en Méditerranée : une nouvelle exposition à la Galerie du Lapin Perdu de Tournai

Le travail de Sofhie Mavroudis aborde le drame migratoire qui se joue aux frontières de l’Europe actuellement. Sur une plage grecque, elle trouve un jour des centaines de petites sandales d’enfants, estampillées Made in Syria. Elle prend alors conscience de l’horreur qui se joue en Méditerranée et décide de cadrer son travail artistique sur la disparition des personnes migrantes qui tentent de rejoindre l’Europe. Avec un focus plus particulier sur la disparition des enfants non accompagnés, son travail porte les thèmes de la perte d’identité, de la mémoire, de la disparition.

Informations pratiques

Galerie du Lapin perdu

Rue de l’Hôpital Notre-Dame 14 – 7500 Tournai

Du 18/02 au 20/03