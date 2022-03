Malgré cet échange génial, et malgré le fait qu’il ait mené 5-2, Paire a loupé quatre balles de match et s’est ensuite effondré (après avoir fracassé une raquette), s’inclinant 7-5 et 6-4 dans la deuxième puis la troisième manche de la partie.

Maigre consolation toutefois : le nerveux joueur français quitte le tournoi californien avec un superbe point dans sa besace.