Amorison après la victoire de Philipsen :"Ce qu’on a vu en 2 jours est de bon augure pour la suite"

Notre consultant Frédéric Amorison est revenu sur les enseignements de la 2e étape du Tour de Belgique remportée au sprint par Jasper Philipsen. Il a répondu aux trois questions posées par Kevin Paepen après la course.

Jasper Philipsen a pris une belle revanche après sa 3e place de mercredi. C’était le meilleur sur cette dernière bosse à Knokke-Heist.

"On a eu in sprint compliqué. On a vu que les différentes formations avaient du mal à se trouver et finalement chaque grand favori a dû sprinter individuellement. Mads Pedersen a lancé son sprint de très loin, un peu à l’image de ce que Philipsen avait fait mercredi. Sur cette 2e étape, on a inversé les rôles.

C’est une victoire méritée pour un Philipsen qui répond présent deux jours de suite sur deux étapes complètement différentes. C’est de bon augure pour les championnats de Belgique et le Tour de France.