Amor Towles sort "Lincoln Highway" : "Mon enquête sur la période dans laquelle mes parents ont vécu"

C’est une perspective d’écriture plus excitante que d’écrire avec le point de vue de la personne qui sur le fil, prêt à basculer du côté du bien ou du mal

Lincoln Highway prend l’allure d’un roman initiatique, avec un quatuor de gamins aux prises avec leur destin, amenés à poser des choix qui ne seront pas sans conséquences. Emmett et son frère se retrouvent réunis avec deux anciens codétenus : Wolly et Duchess. C’est ce dernier qui porte le récit à la première personne.

"C’est difficile de prendre des décisions. Nous avons tous un autre contexte de vie, des parents différents, nous avons vécu des expériences différentes. Duchess c’est une personne qui a eu une jeunesse compliquée. Il a eu un père difficile, il n’avait pas d’argent, il a habité une ville rude comme New York. Pour toutes ces raisons, il prend des décisions d’une manière très différente de Emmet, qui lui est le héros traditionnel, honnête et pragmatique. C’est une perspective d’écriture plus excitante que d’écrire avec le point de vue de la personne qui sur le fil, prêt à basculer du côté du bien ou du mal. Plutôt que du point de vue du personnage qui a les deux pieds bien ancrés sur terre.

L’un des thèmes centraux est ce que cela signifie d’être un adolescent de 18 ans. Jusqu’à cet âge, les parents, l’école, l’Eglise nous assènent ce que nous devons penser. Ils sont censés nous enseigner le bien et mal. Mais quand on a 18 ans, on commence à prendre ces décisions par nous-même. Et c’est ce que ce personnage doit traverser : assumer ses décisions, estimer ce qu’est le monde, ce qui est bien ou mal. C’est un moment très excitant car c’est un éveil à la vie. Mais c’est aussi un moment difficile où bien des mauvaises décisions peuvent être prises. "