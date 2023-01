Amnesty souhaite que Ronaldo s'exprime sur les droits humains en Arabie saoudite

"Les autorités (saoudiennes) poursuivent également la répression de la liberté d'expression et d'association, avec de lourdes peines de prison prononcées contre des défenseurs des droits humains, des militants des droits des femmes et d'autres militants politiques", poursuit la chercheuse, selon qui "Cristiano Ronaldo ne devrait pas n'être qu'un outil pour promouvoir l'image de l'Arabie saoudite par le sport".

"Il devrait utiliser son séjour à Al-Nassr pour évoquer la multitude de problèmes liés au respect des droits humains dans le pays", lui a-t-elle conseillé.

La signature du buteur international portugais à Al-Nassr, assure Amnesty, rentre "dans un vaste système de sportwashing" mené par le richissime et puissant royaume du Golfe pour améliorer son image et sa réputation via des manifestations sportives.

L'Arabie saoudite a investi récemment des sommes colossales pour accueillir des événements de tennis et de golf ou un Grand Prix de Formule 1, a financé le lancement du circuit LIV, le nouveau circuit professionnel de golf messieurs, a acheté en 2021 le club anglais de Newcastle, et songe à une candidature pour l'organisation de la Coupe du monde de football en 2030. Elle accueille en ce moment le rallye Dakar sur son territoire.