Amnesty nourrit de vives inquiétudes quant au sort d'Ahmadreza Djalali, professeur de la VUB condamné à mort en Iran

"Nous demandons au monde entier de maintenir la pression sur l'Iran pour qu'un terme soit mis au traitement injuste et dégradant d'Ahmadreza Djalali. Détenu injustement et dans des conditions honteuses depuis plus de six ans, il doit être libéré de façon à ce que sa famille puisse enfin l'embrasser à nouveau", ponctue-t-il.

Une pétition lancée par Amnesty International, exhortant les autorités iraniennes à annuler la condamnation à mort du docteur Djalali et à le libérer immédiatement et sans condition, a récolté plus de 130.000 signatures en Belgique.