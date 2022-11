Amnesty International avant la Coupe du monde 2022 : "il y a moyen d’envoyer un message au Qatar sans boycotter"

Les choses évoluent malgré tout doucement. "En 2010, quand le Qatar reçoit la Coupe du monde, le terme droit humain n’est pas mentionné une fois par la FIFA quand il évalue la candidature. La chaleur est paramètre qui est pris en compte. Mais on en parle pour les joueurs, pour supporters et pour les officiels de la FIFA mais absolument pas pour les travailleurs qui seront en plein soleil pendant des années pour construire les stades. Pendant des années le Qatar et la FIFA n’ont rien fait. Finalement, des progrès sont arrivés. Il faut le dire. Ils sont réels, ils sont insuffisants. La mise en œuvre n’est pas non plus satisfaisante. Mais des choses se sont passées grâce à la Coupe du monde et grâce surtout à la pression qu’il y a eue autour de la Coupe du monde", souligne François Graas.



Pour Amnesty, la Fifa a trop longtemps fui ses responsabilités. "La Fifa devait savoir. Toutes les infos étaient disponibles. Il y avait plein de rapports des ONG, des articles de presse. Tout était sur la table pour montrer que si on ne faisait rien pour prévenir les risques au Qatar, beaucoup de gens allaient souffrir pendant douze ans. Pendant longtemps, la Fifa était interpellée, pendant longtemps la Fifa disait : "ce n’est pas nous, c’est le Qatar". Pendant des années, la Fifa refusait d’assumer les responsabilités. Elle l’a fait, mais très tard. On espère que les choses vont changer et que la Fifa sera plus attentive dans le futur quand elle attribuera la Coupe du monde. On demande maintenant que la Fifa contribue à réparer autant que c’est possible. Quelqu’un qui est mort, on ne peut pas le ramener à la vie. On ne peut pas gommer la souffrance d’un trait. On demande à la Fifa et au Qatar de mettre en place un fonds d’indemnisations", insiste Graas.



La Fifa comme le fonds souverain du Qatar ont les moyens financiers de le faire.