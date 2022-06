Amnesty dénonce "une nouvelle vague de crimes de guerre" en Birmanie

Amnesty International a dénoncé mercredi "une nouvelle vague de crimes de guerre et probablement de crimes contre l'humanité" en Birmanie où la junte a multiplié les raids aériens et les tirs d'artillerie contre les populations civiles.

L'armée, au pouvoir depuis le coup d'Etat de 2021, a intensifié entre décembre et mars derniers ses attaques dans l'est du pays, les troupes terrestres procédant à des exécutions extrajudiciaires, pillant et incendiant des villages, relève l'ONG dans son rapport.

Les frappes aériennes ont touché des habitations, des centres de soins, des temples et des églises. "Dans presque toutes les attaques documentées, seuls des civils semblent avoir été présents", souligne Amnesty International.