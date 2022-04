Amnesty dénonce l'hypocrisie de la Pologne dans le traitement inéquitable des réfugiés

Fouilles au corps, traitements dégradants, centres de détention surpeuplés... La Pologne bafoue les droits des demandeurs et demandeuses d'asile venant des pays du Moyen-Orient ou d'autres régions du monde, dénonce Amnesty International lundi à travers un nouveau rapport. Des traitements qui contrastent avec l'accueil chaleureux réservé aux personnes fuyant l'Ukraine.

Les autorités polonaises ont placé en détention arbitraire près de 2000 demandeurs et demandeuses d'asile qui sont entrés dans le pays depuis la Biélorussie en 2021, et ont soumis nombre d'entre eux à des mauvais traitements, notamment des fouilles au corps dans des centres insalubres et surpeuplés, et leur ont parfois administré de force des sédatifs et envoyé des décharges de pistolet paralysant, révèle Amnesty International.