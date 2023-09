Amitié toxique : comment réagir en tant que parent ?

Conséquences

Baisse de l’estime de soi

Isolement

Honte

Culpabilité

Stress, anxiété

Epuisement

Dépression, tristesse

Si on est manipulé, critiqué, qu’on subit du chantage affectif, il y a forcément des conséquences sur la confiance en soi. On se sent alors mal dans sa peau et on peut également avoir honte parce qu’on se rend compte que quelque chose cloche mais on se dit que c’est notre meilleur ami – le seul – et on est pris dans un sentiment ambivalent de gêne, de honte, de culpabilité ou encore d’inconfort et on ne veut pas en parler.

Cette situation engendre alors du stress et de l’anxiété car cet inconfort amène à se poser des questions, à vouloir faire le point. L’autre peut également se montrer très imprévisible, un jour c’est rose et le lendemain, rien ne va. C’est parfois assez haut en couleur et cette vampirisation engendre un certain épuisement, on se sent vidé. L’isolement social, la baisse de l’estime de soi, le stress, l’imprévisibilité, tout ça peut mener à la dépression, précise notre experte.