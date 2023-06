Amitié envahissante : comment apprendre à mettre des limites sans blesser l’autre ?

Le stress vicariant

C’est quelque chose qui a été remarqué chez les soignants qui prennent en charge les travailleurs d’ONG et humanitaires qui ont eux-mêmes été confrontés à des expériences difficiles dans des catastrophes concernant des pays en voie de développement. Mais on peut élargir cela aux thérapeutes - voire à l’entourage proche - qui établissent des rapports d’empathie avec des survivants de traumatismes et qui sont exposés à d’autres expériences. Ils absorbent eux aussi les histoires, les images et cela provoque des changements profonds. C’est un syndrome de stress post-traumatique par procuration ; on n’a pas vécu le trauma mais on est envahi des mêmes images, cauchemars, reviviscences.

L’épuisement empathique

Appelée aussi détresse empathique, elle est fréquente chez soignants et familles confrontées à des personnes malades. Il s’agit d’un trop-plein d’empathie avec épuisement d’avoir été confronté à des personnes en souffrance. Ce sont des personnes qui ont consacré toute leur énergie, leur temps à la personne malade, mais qui se sont aussi beaucoup inquiétées et ont vécu les épreuves avec une grande empathie et donc presque aussi fort que la personne malade. Cela amène à un sentiment de surcharge, d’être vidé, avec soit une distanciation soit une hypersensibilité et une intolérance au moindre signe de détresse supplémentaire.