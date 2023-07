Amir sur sa relation avec le public belge : "Il est tellement généreux avec les artistes"

L’un de vos derniers tubes c’est Ce soir, qui est chanson de l’année sur TF1. C’était il y a quelques semaines. C’est la preuve que les fans se mobilisent.

Honneur et bonheur, rien à dire de plus. C’était choquant parce que j’ai eu la chance de le remporter l’année dernière et je croyais que c’était impossible de le remporter deux années d’affilée. Cet album a eu l’aura dont on rêvait et ça fait plaisir. C’est deux titres issus du même disque (l’album Ressource). J’en profite aussi pour remercier le public belge, je suis sûr qu’il y a une émulation générale, et tout ce que les gens partagent sur les réseaux sociaux crée une idée positive et un soutien global.

Amir c’est la fête sur scène, mais il y a aussi des moments plus acoustiques et plus émotionnels. Est-ce que ces chansons-là, comme Rétine, comme Longtemps, ne sont pas les chansons qui marquent aussi le public plus durablement ?

D’une autre manière. J’aurais du mal à vérifier sur la durée ce que donnent les choses, parce que ma carrière est encore jeune. Mais c’est évident que ça ponctue à la fois les concerts, les albums et la relation avec le public. Parce qu’on est capable de partager des émotions très variées : certaines ne marchent que quand ça bouge, et d’autres existent quand c’est acoustique et minimaliste.

D’ailleurs, pour essayer de faire une expérience nouvelle, j’ai repris en version folk un de mes premiers titres, J’ai cherché, la chanson grâce à laquelle j’ai pu faire connaissance avec le large public. Aujourd’hui elle existe dans une autre version qui met en avant le texte, et je me rends compte qu’en fait, la musicalité d’un titre lui donne une identité tout à fait nouvelle, même si on dit la même chose.