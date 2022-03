Amir interprète son nouveau single "Rétine" avec les talents de The Voice Belgique

Pour ce troisième live, c’est Amir qui est venu chanter son titre "Rétine" en compagnie d'Anaë (Team Black M) et de Nora (Team BJ Scott). Ancien finaliste de la version française de The Voice, Amir a également offert une très belle 6e place à la France au Concours Eurovision de la chanson 2016 avec son tube "J’ai cherché". Il est notamment connu pour ses titres "On Dirait", "Toi" et son tout nouveau single en collaboration avec Sia : "1+1". Le chanteur français a accompagné est venu interprété son nouveau titre "Rétine" en compagnie de deux talents de The Voice Belgique.

Sorti en 2021, ce titre compte déjà un gros succès avec plus de 8 millions de vues sur Youtube ! Extrait de la nouvelle édition de son album "Ressources", "Rétine" est une véritable déclaration d'amour !

Celui qui sera en concert à Forest National le 22 novembre prochain a aussi profité de son passage à The voice Belgique pour annoncer qu'il était l'auteur d'un livre intitulé "Une belle histoire d'Amir". Ce livre retrace le destin hors du commun du jeune chanteur franco-israélien qui, a 30 ans, décide de tourner le dos à une carrière de dentiste pour tout mettre en œuvre afin de devenir chanteur.