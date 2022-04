Amir bientôt papa d’un 2e enfant : son épouse l’annonce dans un tendre cliché familial

Toute la famille semble unie autour de cet heureux événement. Lital, Amir et leur fils Mikhaël posent leurs mains sur le ventre rond de la maman sous le soleil de Marrakech.

La famille recharge les batteries au Maroc avant que l’auteur-compositeur-interprète ajoute une nouvelle corde à son arc en devenant comédien dans la pièce Sélectionné, qui conte l’histoire vraie du champion du monde de natation Alfred Nakache, déporté à Auschwitz.

En légende de la photo, Lital a simplement écrit "Bénie". Un mot plein de sens pour cette maman qui savoure déjà l’arrivée prochaine de son 2e enfant.

Amir de son côté s’épanouit aussi dans son rôle de parent. "Devenir père a changé ma façon d’être un être humain" confiait-il en octobre 2020 à Pure Charts. "Quand tu deviens papa, ton ordre de priorité change et la projection de l’amour familial passe d’une génération à une autre. Avant de devenir père, tu es toujours le fils de. Et quand tu deviens papa, tu deviens le père de. Ta vision du monde change à 360 degrés. Ce n’est pas juste changer les couches et emmener ton enfant à la crèche ! Ça va beaucoup plus loin que ça".