Amir annonce le décès de sa maman avec un texte émouvant

C'est une triste nouvelle que vient de publier le chanteur Amir sur ses réseaux sociaux.

Ce samedi 22 avril, Amir a annoncé le décès de sa maman âgée de 65 ans.

Celui qui a été révélé dans la troisième saison de The Voice a voulu rendre hommage à sa maman dans un texte écrit sur Instagram.

Amir confie : "Maman chérie, être ton enfant, c’est grandir heureux. Aimé, abrité, soutenu et fort devant tout. Enfin tout… sauf cet énorme vide depuis ton départ. Je t’aime maman, merci pour ce que tu as été et laisseras dans nos cœurs incrédules, un diamant, une étoile filante".

Le chanteur de 38 ans poursuit en parlant du vide que va laisser sa maman : "Sans toi, j’avoue, je me sens triste comme une main de pianiste, qui aurait paumé son envie de jouer. Faut croire que sans toi, je ne suis pas doué".

Dans cette publication Instagram, l'interprète de "J'ai cherché" dévoile quelques photos de sa maman. On y voit sa maman souriante, au ski, en complicité avec son fils Amir ou encore en train de faire du sport.

