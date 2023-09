Amindi vous invite à piocher dans sa nouvelle mixtape éclectique

Quinze morceaux, aucune trame narrative ni de concept, juste une compilation des chansons préférées d’Aminidi enregistrées ces deux dernières années. Take What You Need, le dernier opus de l’artiste d’Inglewood vient tout juste de sortir. Comme son nom l’indique, la chanteuse présente une mixtape au sens le plus littéral du terme. Cette oeuvre, c'est “un peu comme si je te gravais un CD de chansons que j’aime et qui sont toujours toutes agréables à écouter même en lecture aléatoire”, détaille-t-elle.

En plus d’une liste de chansons aux thématiques variées, Amindi compile un éventail de genres allant du rap, au rock alternatif et indie, en passant par le reggae et le bluegrass. Chaque morceau propose une photographie d’un moment de vie spécifique de ces deux dernières années. Ce projet dégoulinant de diversité témoigne également de l’évolution, du développement et du cheminement artistique de la Californienne. Take What You Need met en lumière ses différentes facettes humaines et artistiques. Au-delà de cet univers multicolore, on y (re)découvre une passionnée d’écriture, de narration en tout genre et de mélodie.