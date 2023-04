Amina, maman solo de 4 enfants : "Être une mère seule ne vous empêche pas d’avancer"

L’histoire d’Amina, c’est celle d’une femme qui a dû se battre pour trouver et imposer sa place. "Je suis fière de ne pas m’être laissée guidée par les diktats de la société."

Née à Bruxelles de parents Congolais, elle est placée en famille d’accueil à l’âge de 18 mois. Son père part vivre en France, sa maman est renvoyée au Congo. La petite Amina est recueillie par une famille blanche de Jamioulx, des amis de sa maman. "Grandir là, ça a été difficile même s’il y a eu beaucoup d’amour. Vous êtes la seule noire au milieu des blancs, vous ne connaissez pas vos racines." Le couple se sépare à cause des violences du mari ; Amina est confiée à la protection de la jeunesse. "J’ai été placée de Centre en foyer, on me mettait là où il y avait de la place."

Être mère et construire sa famille

À 16 ans, Amina tombe enceinte de son petit ami ; elle décide seule de poursuivre sa grossesse. "Je voulais construire ce que je n’avais pas eu, avoir un enfant qui me ressemble et qui ne me quitterait jamais." Son premier fils révèle son instinct maternel, elle l’élève seule. Quelque temps plus tard, elle rencontre un homme qui veut un enfant avec elle. Son deuxième fils naît et son conjoint révèle sa violence. "J’avais déjà vu la violence dans ma famille d’accueil. Je suis partie, j’ai trouvé de l’aide auprès d’un foyer puis j’ai été aidée par des ami.e.s. Il m’a poursuivie, fou de rage et puis, un jour, il a rencontré quelqu’un d’autre et a juste oublié. Il m’a laissée tranquille."

Amina a 21 ans et se retrouve seule avec ses deux fils. Elle travaille via des agences d’intérim et découvre une jeunesse qu’elle n’a pas eue. À 31 ans, elle rencontre un homme avec qui elle a son troisième fils. Le jeune papa quitte femme et enfant quand le petit n’a que neuf mois. "Il est juste parti, comme ça." Puis, elle rencontre "l’homme selon son cœur", une grande histoire d’amour de dix ans de laquelle naîtra son quatrième enfant, une fille. Le couple se sépare après dix ans. "La rupture a été très brutale pour moi. Je me suis dit : ‘C’est ça la vie ?’"

Rebondir

Mais Amina ne se laisse pas abattre et mène de front des projets personnels et sociétaux : elle réussit son CESS, se forme comme secrétaire médicale, apprend le néerlandais grâce aux dessins animés de ses enfants, elle se présente aux élections européennes et lance une association d’aide aux "mamans solos" (Solo et au top). "Je voyais toutes ces femmes qui me ressemblaient et qui éprouvaient des difficultés. Je savais que je pouvais les aider avec des choses toutes simples, en leur permettant de sortir la tête hors de l’eau, de révéler leur potentiel."

Aujourd’hui, Amina mène des projets d’aide aux mamans en Belgique, en France et dans plusieurs pays d’Afrique. Son engagement en République démocratique du Congo lui a même permis de rencontrer sa maman biologique, après quarante ans de séparation.

