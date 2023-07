Amicalement vôtre : Roger Moore et Tony Curtis, l'origine d'un duo improbable qui n'a rien perdu de son charme

Alors qu'elle n'a duré qu'une saison, la série Amicalement vôtre (The persuaders en vo) a profondément marqué les esprits et reste culte encore aujourd'hui. Pour essayer d'expliquer cette constance dans le cœur des téléspectateurs, Nicolas Buytaers s'est entouré, de Didier Liardet, historien et spécialiste des séries télévisées et d'Eric Loze, journaliste, réalisateur et animateur sur la Première du Fantôme de la Radio dans C'est génial !