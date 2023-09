Amicalement vôtre, les playlists de La dolce vita font leur rentrée tout en douceur et en tendresse

3MA

Anfass

Ballaké Sissoko, Driss El Maloumi et Rajery

00 : 06 : 04 - L’amitié

Françoise Hardy

00 : 08 : 24 - PIXINGINHA - Os cincos companheiros

Hamilton de Holanda et Joel Nascimento

00 : 11 : 25 - A. DVORAK - Trio à clavier n°4 op 90, " Dumky ", extrait

J-Guihen Queyras, Alexander Melnikov et Isabelle Faust

00 : 20 : 01 - J-Philippe Collard-Neven

Merci

00 : 24 : 49 - Shirley Horn et Miles DAVIS

You won’t forget me

00 : 31 : 52 - J-S BACH - Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo = Caprice sur le départ de son frère bien-aimé, extrait

Martin Stadtfeld

00 : 33 : 54 - Marco BARDOSCIA - Se voi andare via

Raffaele Casarano, saxophone et Marco Bardoscia, contrebasse + orchestre

00 : 41 : 06 - F. MENDELSSOHN - Trio à clavier op 49 : 2e mouvement andante

Trio Van Baerle

00 : 47 : 31 - G. GERSHWIN - Love is here to stay

Frank Sinatra

00 : 50 : 10 - John BARRY - Amicalement vôtre, musique de la série TV

00 : 52 : 14 - Toots Thielemans - Circle of Smiles

00 : 55 : 26 - Atahualpa YUPANQUI - Los Hermanos

00 : 58 : 26 - Lyle MAYS - Close to home

01 : 04 : 29 - Vicente AMIGO - Querido Metheny

01 : 13 : 38 - Bill EVANS - Waltz for Debbie

Kronos Quartet avec Eddie Gomez et Jim Hall

01 : 19 : 18 - L.v. BEETHOVEN - Quintette en mi bémol majeur pour piano, clarinette, hautbois, cor et basson Op 16. 2e mvt

Alfred Brendel, H. Holliger, Eduard Brunner, Herman Baumann

01 : 27 : 56 - E. PIERANUNZI - Echi

Charlie Haden, basse – Chet Baker, trompette – Enrico Pieranunzi, piano – Billy Higgins, drums

01 : 34 : 02 - MASSIVE ATTACK - Unfinished Sympathy

Hooverphonic

01 : 37 : 02 - B. BRITTEN - Variations sur un Thème de Frank Bridge, Op 10 – I. Introduction and Theme

Laurent Quenelle – European Camerata

01 : 38 : 47 - Phil GLASS - Mishima : Kyoko’s House

The Kronos Quartet

01 : 43 : 48 - Pepe HABICHUELA - My friend Dave

01 : 46 : 47 - J-F FOLIEZ - Monsieur Moustache

01 : 50 : 55 - WA MOZART - Quintette en mi bémol majeur, KV 452 – II. Larghetto

Pierre Xhonneux, Oslo Kammerakademi et Christian Ihle Hadland

01 : 58 : 39 - J-Marc FOLTZ - Somebody’s on my mind d’après SCHUMANN (La vie et l’amour d’une femme)

Jean-Marc Foltz, clarinette et Claudia Solal, voix

02 : 01 : 13 – Avishai COHEN - Hayo Hayta

02 : 04 : 32 - Leonard COHEN - Sisters of Mercy

02 : 08 : 04 - Charlie PARKER - Just Friends

02 : 11 : 35 - Walter GROSS - Tenderly

Billie Holiday

02 : 14 : 58 - C. FRANCK - Sonate pour violon et piano en la maj, 1erM

Isabelle Faust et Alexander Melnikov

02 : 21 : 26 - Wayne STANDLEY - The man who looks like me

Rosemary Standley

02 : 23 : 36 - Michael NYMAN - Quartetto n°2, tempo 3

Quartetto Alborada

02 : 27 : 47 - Damien RICE - Amie

02 : 32 : 22 - Auld Lang Syne

ORION

02 : 37 : 20 - Susan Mc KEOWN - Eggs in her basket

02 : 41 : 11 - Anouar BRAHEM - Waqt

02 : 43 : 22 - ANONYME - Omnes amici ejus

Doulce Mémoire et Ensemble Kudsi Erguner

02 : 46 : 50 - L.v. BEETHOVEN - Quatuor à cordes n°16 op 135 : 3. Assai lento, cantante e tranquillo

Hagen Quartett