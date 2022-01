Amiante : une réunion d’information à la caserne Ransonnet

Une séance d’information a été organisée ce lundi concernant la présence d’amiante dans la caserne des pompiers Ransonnet, la plus importante de Liège. En effet, des applications d’amiante y avaient été découvertes en 2019 et 2021, ce qui n’avait pas manqué de provoquer la colère du personnel.

Cette réunion avait notamment pour but de rassurer les pompiers et autres employés de la caserne. "Nous leur avons exposé les différentes actions mises en place pour lutter contre l’amiante", détaille Jonathan De Simone, responsable logistique adjoint. Après avoir interdit l’accès aux locaux qui présentaient un réel danger, la direction a mis en place un plan en trois étapes. "Le but de la première phase était d’encapsuler, de figer la situation pour éviter que des fibres d’amiante continuent de s’échapper des endroits où l’enduit était à l’air libre. Lors de la deuxième phase, nous avons évacué la centrale pendant 96 heures. Durant ce laps de temps, nous avons dépoussiéré toutes les zones accessibles aux pompiers." Lors de la troisième phase, les dernières zones qui n’avaient pas encore été traitées, ont été dépoussiérées et encapsulées. Au total, plus de 1000 réparations ont été effectuées au sein de la caserne.