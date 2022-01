Amiante dans l’eau potable : découvrez si votre commune possède des conduites en amiante-ciment

Face à cette question, les avis sont contradictoires. D’un côté, les sociétés de distribution d’eau s’appuient sur différentes études internationales pour souligner que l’ingestion de fibres d’amiante n’a jamais été considérée comme un danger pour la santé. "Cette teneur maximale et non représentative de la qualité de l’eau de la SWDE n’est pas alarmante", indique par e-mail le Comité de Direction de la SWDE. L’OMS a en effet réalisé plusieurs rapports au sujet de ces conduites et a toujours conclu qu’il n’y avait aucune preuve cohérente et convaincante d’effets néfastes pour la santé.

Récemment, l’Anses, l’Agence nationale française de sécurité sanitaire a également souligné qu’il n’y avait pas de lien établi entre l’ingestion des fibres et l’apparition de certains cancers. Néanmoins, elle précise l’existence de signaux suggérant la possibilité d’une association entre l’ingestion d’amiante et trois cancers digestifs spécifiques (œsophage, estomac et côlon). Considérant qu’un "risque pour la santé ne pouvant être écarté", l’Anses recommande de mener des campagnes de prélèvements ciblés dans l’eau potable.

De l’autre côté, des voix plus alarmantes s’élèvent. Plusieurs scientifiques tirent la sonnette d’alarme et pointent des études datant déjà des années 70 et 80. Elles évoquent d’abord la détérioration des conduites en amiante-ciment et la libération des fibres depuis ces tuyaux. Ils ne seraient donc pas aussi robustes qu’attendu. Et il est vrai qu’il nous a fallu moins de dix jours d’enquête pour constater que ces conduites occasionnent des fuites. A Wanze notamment, ouvriers et habitants nous ont confirmé que les ruptures de canalisations de ce type sont fréquentes.