"Ami-ami": une comédie sur la frontière entre l’amour et l’amitié avec William Lebghil et Jonathan Cohen

Dans la comédie "Ami-Ami", William Lebghil incarne un homme déterminé à ne plus tomber amoureux, jusqu'à ce qu'une rencontre inattendue chamboule sa relation avec sa colocataire. Ce film inspiré d'une histoire vraie vécue par le réalisateur Victor Saint Macary est à découvrir ce jeudi sur La Trois.

Connu au départ pour son rôle dans la série humoristique "Soda", William Lebghil s’est depuis taillé une place de choix dans le monde du cinéma français. Depuis 2011, on a ainsi pu le voir dans des films tels que "Les Mythos", "Le sens de la fête", "Première année", et plus récemment dans "Les Complices", aux côtés de Laura Felpin et François Damiens.

Avec la comédie "Ami-Ami", on le retrouve donc dans son genre de prédilection aux côtés de Jonathan Cohen, autre grand habitué des rôles comiques.