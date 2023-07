Amers Fish and Chips et Bregret ou lorsque les Britanniques regrettent le Brexit

Atmosphère morose dans le port de Grimsby, ancien fleuron de la pêche en Angleterre. Les chalutiers ne sont pas revenus comme le promettait l’ancien Premier ministre Boris Johnson. La hausse des prix et les tracasseries post-Brexit ont tué le business.

"Avant on recevait du poisson en provenance d’Islande, on le sortait des conteneurs, on le triait, le pesait, le mettait en boîte, puis l’exportait à Boulogne. C’est fini. Pour éviter toutes les complications liées aux retards, à la paperasserie, au dédouanement, les Islandais ont commencé à choisir la voie directe. Le poisson part d’Islande et arrive directement en France, sans passer par le Royaume-Uni", explique Martyn Boyers, gérant du marché aux poissons de Grimsby.

70% des habitants de cette ville avaient cru aux promesses de temps meilleurs et voté pour le Brexit. Aujourd’hui, l’heure est au désenchantement… Le coup de fouet promis à l’économie locale est resté au stade de chimère.

"À l’époque, il était beaucoup question de raviver la pêche, de faire revenir la flotte de pêche et d’augmenter le nombre de chalutiers. J’ai toujours dit à l’époque que c’était un non-sens, et six ans plus tard, c’est toujours un non-sens", ajoute Martyn Boyers.