Amérique du Sud : neuf pays s’unissent dans une "alliance" contre le crime organisé

Ministres et responsables de neuf pays d’Amérique du Sud ont formalisé jeudi leur "alliance stratégique" de coopération dans la lutte contre le crime organisé transnational, lors d’une réunion convoquée par le gouvernement brésilien.

Les représentants de Bolivie, Colombie, Equateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname et Uruguay, en plus du Brésil, ont souligné la "priorité" qu’ils entendent donner dans la lutte contre les activités criminelles et la nécessité de "mettre en œuvre des actions concertées", selon un communiqué transmis à l’AFP par le ministère brésilien de la Justice et de la Sécurité.