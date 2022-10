American Pie : pourquoi cette comédie un peu lourde a si bien fonctionné

C’est officiel : American Pie devrait revenir en 2024 pour un énième épisode. Le scénario est seulement à l’écriture, mais on sait déjà que l’objectif de cet épisode sera de présenter un American Pie dépoussiéré des clichés et des lourdeurs caractéristiques à cette saga de la fin des années 90. Une saga qui a malgré tout cartonné aux USA et ailleurs. Mais pourquoi, au juste ?

Alors oui, on sait que certains d’entre vous doivent se dire qu’American Pie, c’est de l’humour lourd, que ça vole pas haut, ou encore que la trame de fond est débile. On est d’accord : on n’est pas dans du grand cinéma d’auteur et American Pie ne méritait certainement pas un Oscar.

Mais les chiffres générés par la saga au box-office sont assez parlants : le budget des 4 volets d’American Pie réunis avoisinait les 150 millions de dollars. Une coquette somme, mais qui n’est rien en comparaison des recettes générées par les films, à savoir quasiment 1 milliard de dollars. On peut raisonnablement se poser la question de ce qui a permis à ces teen movie de percer auprès du public et de continuer à faire parler d’eux 23 ans après la sortie du premier opus.