American Dream à Bozar, gagnez deux places

Compositeur éclectique, créateur de musiques de films remarquées, le musicien islandais Jóhann Jóhannsson (1969-2018) a composé la bouleversante bande-originale de The Theory of Everything de James Marsh en 2014.

Cette composition musicale accompagne un film qui relate la vie et l’œuvre du scientifique, physicien et cosmologiste Stephen Hawking. Le programme proposé par l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, dirigé par Valentina Peleggi, nous permet de découvrir également Concerto pour trombone de Bryce Dessner ainsi que la Symphony n° 2 de Charles Ives.

A 19 heures à Bozar, le 20 Novembre. Gagnez deux places

Plus d'infos: American Dream | Ars Musica