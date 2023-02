Américain réconfort, ambiance nippone et cuisine de saison: les 3 adresses food du mois!

La tradition est désormais immuable : chaque mois, le critique gastronomique Michel Verlinden nous emmène à la découverte de ses adresses food coup de cœur. Trois recommandations pour faire du bien à autrui, car ne serait-ce pas l’essence même de la cuisine ? Partage au micro de Bientôt à table – RTBF. be

Niko-Niko

Au départ, Niko-Niko – dans la langue de Kawabata, le mot est une onomatopée qui suggère le rire, une sorte de " ha, ha, ha ! " – ne fonctionnait qu’en mode take-away. Depuis quelques mois, 12 couverts sur le pouce permettent un repas sur place. L’expérience relève du ravissement ! On la doit à Nicolas Gauthier, homme de cinéma reconverti dans la cuisine nipponne, et à Fumi Congan, graphiste embarquée dans l’aventure. Ce couple a investi un petit espace au croisement du comptoir à emporter et du konbini, du nom de ces " convenience stores " qui quadrillent le pays du Soleil Levant. Le décor dépouillé mise sur les couleurs éclatantes des produits japonais et sur de grands bocaux proposant du vrac (kombu, shiitakés séchés, panko…) rangés dans de très fonctionnelles étagères. Une fresque de Sander Vermeulen poétise le plafond, des tabourets street-food signés Ishinomaki Laboratory et des tables en provenance des Ateliers J&J, à deux pas, achèvent de planter une atmosphère juste. Le bento est un genre domestique, il se prépare dans les foyers. Si Nicolas Gauthier l’a choisi, c’est pour s’offrir une grande latitude de préparations sans trop enfreindre les codes rigides de la gastronomie japonaise. Dans les faits, cela donne un menu articulé en trois propositions : viande, poisson ou végé. C’est la version sans protéines que l’on a testée pour 16 euros, auxquels on a ajouté une soupe miso (4,50 euros). D’une profondeur abyssale, ce misoshuri ne laisse planer aucun doute sur sa composition, il ne peut s’agir que d’un dashi maison, soit du concentré de réconfort liquide. Le bento en lui-même a des allures de paysage, il mêle salade de betterave – avec chou-rave, wakamé, pickles de concombre et vinaigrette de miso – et courge cuite au four arrosée de sauce teriyaki. Sur une petite assiette, du daikon, dont la couleur jaune évoque le citron, jouxte de l’aubergine en pickles. Au centre, trône du riz à sushi de qualité exceptionnelle, aromatisé avec de la carotte, du sésame, des shiitakés, et enrobé de peau de tofu frite et confite dans du soja sucré.

104, chaussée d’Alsemberg, à 1060 Bruxelles. Tél. : 0472 70 13 38. www.niko-niko.be Ouvert du mardi au jeudi, de 11h30 à 15h (magasin ouvert en continu de 11h30 jusque 19h) ; ainsi que le vendredi, de 11h30 à 15h et de 19h à 21h30 (magasin ouvert en continu de 11h30 jusque 21h30).

L’Epicerie

Cela fait désormais 24 ans que Magalie Boutemy s’active derrière les fourneaux de L’Epicerie, adresse à la simplicité salutaire.

Son antre, elle l’a dédié à la " cuisine de saison ". Ici, pas de frontière entre la vie et la cuisine, ni de concept fumeux

Ici, juste des fourneaux d’où sort le plat unique qu’elle prépare chaque midi (à l’exception du dimanche). On trouve aussi un dessert (5 euros), un crumble aux pommes ce jour-là, du café (2 euros) et un délicieux kombucha (3 euros) home made – thé noir lors de notre passage. Si elle cultive le goût du végétal, la cheffe ne s’interdit pas les protéines. La preuve avec ces excellentes boulettes de veau aux légumes d’hiver rôtis au four (14 euros) – il y avait entre autres des carottes, de la courge, de la betterave et des navets. Le twist bien senti ? L’ajout de petites boules de polenta qui confère de la texture à la composition. Ce délice fondant, aux contours tomatés, se déguste en silence face au grand meuble de pharmacie bleu qui constitue le repère visuel fort de cet endroit. Marquante aussi est la table d’hôtes pour 8 personnes, les chaises dépareillées ou encore ce petit tableau abstrait signé Thomas Gillon. Le tout dégage une atmosphère finalement, ici aussi, très japonaise. On pense immanquablement à la série Netflix " Makanai : Dans la cuisine des maiko " d’Hirokazu Kore-eda. On savoure le même goût du presque-rien, du petit plaisir et de la tranquillité qui rassérène.

66, rue du Page, à 1050 Bruxelles. Tél. : 0477 98 60 29. Ouvert du lundi au samedi, de 11h30 à 14h30.

Le Claridge

Après Boitsfort, la famille Niels, célèbre dynastie de restaurateurs bruxellois, s’éloigne un peu plus du centre et débarque désormais en Brabant Wallon, à Waterloo. Le décor au cordeau mise sur les mêmes harmonies : bois clair, laiton, cuivre, cuir, pierre bleue et tableaux d’inspiration CoBrA. On s’installe à une table de quatre équipée comme il se doit de sauce Worcestershire, moutarde gantoise, sel marin et poivre au moulin. En entrée, les traditionnelles croquettes aux crevettes grises (19 euros) et les fondus au parmesan (18 euros) sont conformes à ce que l’on peut en attendre, elles réconfortent le palais, à la fois tendres et croquantes. En plat, on décide de savourer le mythe, à savoir le filet américain (25 euros) tel que l’a imaginé Joseph Niels en 1924 alors qu’il œuvrait à la Taverne Royale dans les galeries Saint-Hubert. Généreux et caractérisé par un hachage fin, celui-ci offre pourtant une mâche intéressante et un assaisonnement sur le fil. On regrette les frites toute pâles qui ont raté le train de la réaction de Maillard. Avec ses nombreuses références bordelaises à la papa, la carte des vins gagnerait à être plus en phase avec l’époque – heureusement Orval et Saison Dupont offrent un repli honorable.

128a, chaussée de Bruxelles, à 1410 Waterloo. Tél. : 02 315 12 00. www.leclaridge.be Cuisine non-stop de 12h à 22h (23h, le vendredi et le samedi), fermé le mardi.