Amener son animal de compagnie au bureau : un facteur de bien-être au travail ?

Si vous avez déjà un jour amené votre labrador ou votre petit chat joueur et câlin au bureau, il y a fort à parier que beaucoup de vos collègues ont été ravis de s'amuser avec lui. Et si le fait de venir avec son chat ou son chien au travail pouvait sembler farfelu il y a encore une dizaine d'années, la pratique n'a, dans certains pays, plus rien de surprenant. Notamment aux États-Unis, qui ont instauré depuis plus de vingt ans le "Take your dog to work day", une Journée nationale au mois de juin qui incite à venir travailler avec son chien.

Une tendance qui, au-delà de son aspect amusant, aurait de véritables bénéfices sur le bien-être des salariés.

D'après une enquête réalisée par l'université anglaise de Lincoln en 2019, les employés qui amènent souvent leur chien au travail sont 22% plus satisfaits de leurs conditions de travail. L'étude estime également que les maîtres qui travaillent aux côtés de leur chien font preuve d'une plus grande concentration (33,4%) et se sentent davantage concernés par leur(s) mission(s) (16,5%).