Il arrivait déjà que le SPF Finances procède à des saisies sur salaire pour récupérer le montant d’une amende impayée. Cependant, jusqu’à présent, cela prenait du temps et nécessitait de passer par une procédure judiciaire. C’est cela qui sera simplifié.

"Il fallait introduire une action en justice auprès du tribunal de Police, qui devait condamner à payer cette amende. A ce moment-là, après cette condamnation, c’était renvoyé au SPF Finances pour récupérer la somme", rappelle Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances.

"On pouvait s’imaginer qu’on était déjà 2, 3, 4 ans ou plus entre le moment de l’infraction et le moment où le SPF Finances récupérait cette somme", ajoute-t-il. Or, plus le temps passe, plus les "vieilles" dettes sont difficiles à récupérer.

Exit donc l’action à introduire auprès du tribunal. Une fois que le contrevenant aura refusé de payer au bout des rappels et de la proposition de transaction majorée de 35%, "il y a immédiatement un ordre de paiement qui est lancé par la Justice et qui va laisser un dernier délai de 30 jours pour régler cette amende", explique Francise Adyns, du SPF Finances.

Après ce délai, le dossier repasse dans les mains du SPF Finances qui procédera au recouvrement forcé, moyennant des poursuites, notamment la saisie sur salaire.

A ce moment-là, le salarié et son employeur recevront un courrier du fisc. Le travailleur sera prévenu qu’une saisie sur salaire a été demandée. L’employeur est informé du montant à retenir et à verser au fisc.