Amende de 2,2 millions de dollars pour Tesla en Corée du Sud

L'autorité sud-coréenne de la concurrence a en outre imposé une amende d'un million supplémentaire pour l'absence d'information, notamment en cas d'annulation de commandes de ses produits.

Tesla n'était pas joignable dans l'immédiat pour réagir à ces annonces.

Lundi, le constructeur avait annoncé avoir livré 1,31 million de véhicules électriques en 2022, ce qui représente un record et un bond de 40% sur un an mais reste en dessous de ses propres prévisions et des attentes de Wall Street. Après avoir grimpé en flèche en 2020 et 2021, l'action du constructeur a plongé de 65% en 2022.