Durant les mois de mai et juin, les fleurs deviennent les stars des jardins ! C’est le moment de rafraîchir nos parterres, voire d’en créer de nouveaux.

Les ensembles de variétés champêtres, vivaces et rustiques ont de plus en plus la cote. Et pour cause, en plus d’être jolies, elles sont résistantes, mieux adaptées aux sols et climat de nos régions, et essentielles pour les abeilles, papillons et autres insectes pollinisateurs.