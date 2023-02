Aménager son temps de travail est possible depuis fin novembre : près de 5 travailleurs sur 1000 concernés jusqu’à maintenant

"Cela démarre plutôt lentement", explique Olivier Marcq, expert juridique chez Acerta Consult. "Il y a à peu près 5 travailleurs sur 1000 qui ont fait le choix de prester leur temps plein sur une période de quatre jours", poursuit-il.

Selon lui, le démarrage timide s’explique par plusieurs raisons. D’abord, ce n’est que depuis fin novembre que la possibilité est offerte aux entreprises et leurs travailleurs d’aménager la répartition du temps de travail. Et puis, il y a des contraintes.

Du côté des employeurs, "il y a un frein administratif", explique Olivier Marcq. "Pour pouvoir l’appliquer au sein de l’entreprise, il va falloir l’introduire dans le règlement de travail, voire faire une négociation avec les syndicats pour conclure une convention collective de travail", ajoute-t-il. "Cela demande du temps et de l’énergie. Certains employeurs n’ont pas le temps ou ce n’est pas la priorité à l’heure actuelle", poursuit Olivier Marcq.

Autre frein, plutôt dans les petites entreprises, c’est le fait que l’absence d’un membre du personnel un jour par semaine ou plus certaines semaines que d’autres ne perturbe l’organisation du service.

Du côté des salariés, il y a aussi des freins. "Certains employés peuvent se dire que c’est une bonne idée, qu’ils vont se reposer plus avec un troisième jour de repos par semaine", argumente Olivier Marcq. "D’autres peuvent se dire que ce qui ne sera pas fait pendant le troisième jour de repos sera à faire en plus sur les quatre journées de travail qui seront beaucoup plus longues", ajoute Olivier Marcq, "car on parle de 9h30, 10 heures par jour, plus une pause. Donc, ça fait une absence de plus de 12 heures du domicile avec le déplacement", poursuit-il.

Globalement, ceux qui ont franchi le pas sont satisfaits. On trouve par exemple des jeunes travailleurs, ou des plus anciens, pour qui ce n’est pas un souci d’avoir des journées plus longues en termes d’organisation familiale. Pour des raisons familiales, on trouve aussi des travailleurs qui ont des enfants en garde alternée et que cela arrange d’avoir une semaine de travail plus légère que l’autre, par exemple.