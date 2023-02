Aménager son temps de travail est possible depuis fin novembre

Lorsque la possibilité lui a été offerte par son employeur de tester une formule d’aménagement du temps de travail, Hicham Al Bouhali a franchi le pas. Il travaille pour SD Worx, une société active dans les ressources humaines et le secrétariat social où il est chargé de projet. Pour le moment, il est dans ce qu’il appelle "un cycle de deux semaines consécutives". Le total des heures hebdomadaires que prévoit son contrat de travail est réparti sur les deux semaines. La première semaine, il preste moins et ne travaille pas le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. La deuxième semaine, les journées sont plus longues pour rattraper les heures non prestées la première semaine. "Cela m’aide pour garder un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle", estime Hicham Al Bouhali, qui a quatre enfants en bas âge. "Cela permet d’aller plus souvent récupérer mes enfants à la garderie, de faire des activités avec eux, de rester avec eux le mercredi après-midi", explique-t-il. "C’est vraiment un système qui permet un meilleur équilibre et une meilleure répartition des tâches avec ma compagne", ajoute-t-il. Il estime aussi qu’au final, la charge de travail reste la même.

Dans son entreprise, SD Workx, on a décidé de tester sous forme de phase pilote l’aménagement du temps de travail tel que le permet la nouvelle législation. Ici, 80 personnes testent cette nouvelle possibilité. Cela représente 3 à 4% du total des effectifs de l’entreprise active dans divers domaines de la gestion des ressources humaines. Fin juin, la phase pilote prendra fin et l’entreprise fera le point sur les aspects positifs ou négatifs.

L’important, explique, Bruce Fecheyr-Lippens, responsable des ressources humaines chez SD Worx, c’est que le service au client soit garanti. "Il ne faut pas qu’on arrive le vendredi avec un problème si quelqu’un ne travaille pas le vendredi. Il faut alors que quelqu’un travaille le vendredi", explique-t-il. Dans cette entreprise, diverses formules de flexibilité sont testées. "Il y a des employés qui travaillent vraiment sur quatre jours par semaine. Il y a des employés qui font une semaine 35 heures et l’autre semaine ils font 41 heures" détaille Bruce Fecheyr-Lippens.

Des points positifs ont déjà été épinglés par l’entreprise, notamment une grande implication des employés, un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle et aussi un service aux clients plus élevés, car "on est plus motivé", le responsable des ressources humaines de SD Worx.