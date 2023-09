Aménager son kot : dernière étape avant la rentrée pour les étudiants du supérieur

L’heure de la rentrée n’a pas encore sonné dans le supérieur. Mais pour beaucoup d’étudiants, il est temps d’aménager son kot. Et quand c’est la première fois, c’est toute une aventure. Un budget aussi, pour les familles. On a suivi à la trace plusieurs jeunes et leurs parents, du supermarché au nouveau kot. Écoutez notre reportage audio ci-dessus.

"Pour l’instant, on apporte des meubles, de la vaisselle, des draps, des luminaires. La base, quoi. Les vêtements, ça viendra plus tard", explique Louise, originaire de Tournai. Elle va entamer des études de pharmacie à Mons. Elle logera dans une cité universitaire de l’UMons. "Les garçons qu’on a croisés dans le couloir étaient moins chargés. Visiblement, les filles apportent plus", sourit-elle. Elle complétera son installation par quelques achats : "De la déco, un rideau de douche et un marchepied pour atteindre le haut des armoires".

"Pour passer mes nuits, ça me convient"

Dans cette autre chambre visitée à Mons, il n’y a que le strict nécessaire. "Bienvenue", nous dit Gédéon, 17 ans, Tournaisien également. "Il y a des fournitures de lit, un coussin, des mouchoirs, une brosse à dents, un dentifrice, un déo, un essuie. On est bien ! La suite viendra en temps voulu." L’espace réduit ne lui fait pas peur : "Je passerai plus de temps dehors que dedans. Donc pour passer mes nuits, ça me convient". Un minimalisme qui n'inquiète pas son grand-père. "L'essentiel est dans son cerveau."