Aménagement du territoire : on pourra encore construire "une maison 4 façades", mais l’objectif est "d’optimiser l’utilisation du territoire et du sol"

Pourra-t-on, à l’avenir, encore construire des maisons 4 façades en Wallonie ? "On résume, très souvent, la gigantesque réforme qui est sur la table à cette question-là, mais elle est beaucoup plus large", expliquait ce matin le ministre wallon de l’Aménagement du territoire. Et il répond sans détour "on pourra encore construire à l’avenir, en ce compris une maison 4 façades". Il précise cependant que l’objectif est "d’optimiser l’utilisation du territoire et du sol". Car le constat est là, "on a beaucoup artificialisé tout au long de ces dernières années. Onze kilomètres carrés par an actuellement ". Ce chiffre correspond aux terrains urbanisés "on artificialise les sols" : terres agricoles, etc. "On se rend bien compte que cette trajectoire elle doit être maîtrisée. Elle doit être progressivement gérée différemment."

Mais Willy Borsus précise cependant qu'"il faut évidemment concilier cela avec les aspirations de nos concitoyens, avec la nécessité bien sûr de créer de l’emploi, de créer, par exemple, des espaces pour accueillir les entreprises".